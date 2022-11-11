Представители творческих кластеров Самары рассказали депутатам, что им не хватает в региональном законе о креативных индустриях

Творческие предприниматели рассказали депутатам, чего им недостает в существующем региональном законе

Региональные законодатели – члены комитета по промышленности и комитета по местному самоуправлению 9 ноября посетили творческие кластеры Самары, чтобы на месте увидеть, как работает принятый 13 января 2022 года закон о «О развитии креативных индустрий в Самарской области».

Нам, как депутатам, очень важно, как говорится, изнутри посмотреть, как работают, с какими трудностями сталкиваются предприниматели, деятельность которых подпадает под этот Закон. А таких людей, как оказалось, в нашем регионе, действительно, очень много. Мы хотим из первых уст услышать предложения по совершенствованию этого Закона, чтобы он начал работать на все 100%, чтобы эта сфера деятельности нашего предпринимательства развивалась более высокими темпами, - говорит заместитель председателя комитета Самарской губернской думы по местному самоуправлению Вера Попова.

Народные избранники побывали в Поволжском центре профессионального развития «ДИНАСТИЯ», где работают индивидуальные предприниматели и самозанятые - члены некоммерческой организации «Ассоциация предпринимателей-ремесленников Самарской области «Продвижение», креативном кластере «8 Студий», Центре труда и отдыха «Станкозавод».

Работники и участники творческих кластеров поделились с депутатами тем, что они хотели бы вести образовательную и профориентационную деятельность, но существующее законодательство этого не предусматривает. Депутаты согласились - очень важно включить образовательную составляющую в закон.

Также на рабочем совещании, которое состоялось в «Станкозаводе», была обозначена необходимость формирования отдельного ремесленного кластера; оказания помощи самозанятым ремесленникам для их участия в муниципальных ярмарках мастеров.

При этом отмечалось, что поддержка арт-индустрии должна иметь систематический, а не точечный характер и охватывать все креативные направления.

Поднималась проблематика отсутствия уполномоченного межведомственного органа, отвечающего за развитие креативных индустрий в Самарской области.

Говорилось о целесообразности создания единого центра поддержки творческих предпринимателей либо Агентства креативных индустрий по аналогии с опытом Москвы.

Руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова доложила, что в настоящее время, к сожалению, в законодательном поле пока не закреплены специализированные меры поддержки «креативных» предпринимателей.

Вместе с тем, арт-бизнесмены, как и самозанятые ремесленники могут воспользоваться всеми видами государственной поддержки, оказываемыми в регионе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - это и микро займы для начинающих предпринимателей, и гранты для социального бизнеса, и услуги, оказываемые в центрах «Мой бизнес» и другие.

Важный вопрос прозвучал во время совещания - сегодня необходимо сформировать и законодательно закрепить перечень ОКВЭДов - видов деятельности, которые будут отнесены к креативным индустриям и получат поддержку, как на федеральном уровне, так и на региональном и муниципальном уровнях.

Заместитель председателя парламентского комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Светлана Бескоровайная отметила что внесение в Закон ОКВЭДов в сфере арт-индустрии – это первоочередная задача в этом вопросе, которую ставят перед собой депутаты профильных комитетов.