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НовостиОбщество11 ноября 2022 8:50

Дмитрий Богданов поздравил экономистов Самарской области с профессиональным праздником

Министр пожелал всем причастным быть всегда на пике компетенций
Илона МАЙСКАЯ
Глава самарского Минэкономразвития поздравил коллег с Днем экономиста

Глава самарского Минэкономразвития поздравил коллег с Днем экономиста

Сегодня, 11 ноября 2022 года, в России отмечается День экономиста. С этим праздником всех работников экономической отрасли поздравил министр экономразвития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

- Дорогие коллеги, партнеры и друзья! Хочу поздравить всех людей, которые связали свою жизнь с развитием, экономикой, реформами и созидательными процессами. Желаю вам всегда быть настойчивыми, быть на пике компетенций и профессионализма, чтобы принимать грамотные и просчитанные решения, - отметил глава Минэкономразвития региона.

По словам Дмитрия Богданова, от каждого зависит успех и процветание Родины, в том числе Самарской области. Он пожелал коллегам сил, знаний и командной работы, а также чтобы у них все всегда получалось.

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