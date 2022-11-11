Инклюзивный фестиваль детского творчества «Особый формат» пройдет в Самаре в ноябре 2022

Программа фестиваля будет очень насыщенной. Фото: администрация Самары

С 14 по 20 ноября 2022 года в Самаре впервые состоится инклюзивный фестиваль детского творчества «Особый формат». Он пройдет на базе Центральной городской библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Участниками фестиваля станут учащиеся инклюзивных школ-интернатов. Они посетят мастер-классы по изобразительному искусству, дизайну, художественному слову, а также арт-встречи.

– Ребята из инклюзивных школ-интернатов регулярно приходят к нам в гости, любят наши мероприятия. Хочется дарить им больше поводов для радости. Так и зародилась идея творческого фестиваля, – поделилась заведующая сектором массовых мероприятий Светлана Цой.

В конце фестиваля состоится гала-концерт, на котором инклюзивные коллективы покажут творческие номера. Также будут озвучены итоги фестивальной недели, а организаторы покажут результаты работы участников.

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