Пожар произошел в самом высоком здании Самары 11 ноября 2022 года

Пожарные быстро ликвидировали возгорание / Фото: Подслушано Самара

Утром в пятницу, 11 ноября 2022 года, к дому на пересечении улиц Садовой и Вилоновской в Самаре съехались экстренные службы. Как оказалось, в здании, которое считается самым высоким в городе, произошел пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам горожан, огонь вспыхнул в баре «Гриль.Мясо» на первом этаже. Здание заволокло дымом, из-за чего людям стало трудно дышать.

- Вспыхнул фритюр. Потушили моментально, просто гарь распространилась до 33 этажа из-за вытяжки. Она совместная с домовой, - поделилась одна из местных жительниц.

В ГУ МЧС по Самарской области пока подробности происшествия не раскрывают. В ведомстве только уточнили, что ничего серьезного не произошло. Возгорание уже ликвидировали.

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