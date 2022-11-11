Минэнерго РФ подтвердило готовность ССК к работе в отопительный период

Специалисты подготовили оборудование и спецтехнику к работе в зимний период / Фото: АО "ССК"

Минэнерго РФ выдало Самарской сетевой компании паспорт готовности к работе в отопительный период 2022-2023 годов. Ведомство высоко оценило уровень готовности энергетиков — поставило максимально возможный индекс 100.

— Этот документ подтверждает, что предприятие имеет необходимые ресурсы, чтобы обеспечить требуемый уровень надежности работы своих распределительных сетей даже в сезон пиковых нагрузок на оборудование, несмотря на сильные морозы, метели и ураганные ветры, — отметили в ССК.

Энергетики основательно подготовились к предстоящей зиме. В летнюю ремонтную кампанию 2022 года обновили 26 трансформаторных подстанций и провели ремонт 39 км воздушных линий электропередачи. Для работы в зимний период ССК укомплектовала 27 дежурных оперативно-выездных бригад. Также предприятие пополнило запас оборудования и материалов, проверило автотранспорт, спецтехнику и дизель-генераторные установки.

Практическую подготовку к работе зимой прошел и персонал ССК. Энергетики вместе со службами ЖКХ приняли участие с противоаварийных тренировках, а также дополнительно отработали взаимодействие с ЕДДС, ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области и смежными сетевыми организациями.

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