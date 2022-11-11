Сотрудники ГИБДД будут усиленно ловить пьяных водителей в Самарской области 11-13 ноября 2022

Полицейские устроят "охоту" на злостных нарушителей ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники ГИБДД вновь выйдут на «охоту» в Самарской области. Полицейские устроят масштабные рейды на дорогах с 11 по 13 ноября 2022 года. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Цель проверок — предупреждение серьезных ДТП и выявление нарушителей, в первую очередь любителей пьяной езды. Тех, кого поймают на игнорировании ПДД, ждет наказание. Это может быть штраф или лишение водительских прав.

Сотрудники ГИБДД призывают жителей Самарской области быть внимательнее и ответственнее на дорогах. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем неадекватного или опасного поведения водителей или других участников движения, сообщать об этом по телефонам: 8 (846) 333-58-01 или 102.

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