На место происшествия выезжали 37 человек и 8 единиц техники

Стали известны подробности пожара в самом высоком здании Самары 11 ноября 2022 года. Что произошло в доме на улице Садовой, 176, рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

- Сообщение поступило в 11:53. Горел фритюр на площади 2 кв. м. Из здания до прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались четыре человека, - отметили в оперативном ведомстве.

На место происшествия выезжали 37 человек и 8 спецмашин. Сотрудники МЧС локализовали возгорание в 11:58, а полностью потушили в 12:01. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее горожане сообщили, что огонь вспыхнул в баре «Гриль.Мясо». Несмотря на то, что его быстро потушили, дым успел подняться до самого верха здания.

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