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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:34

ТОАЗ приобрел новый локомотив для отгрузки продукции по железной дороге

Маневровый тепловоз прибыл на предприятие в конце октября 2022 года
Илона МАЙСКАЯ
Локомотив изготовили на Брянском машиностроительном заводе / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Локомотив изготовили на Брянском машиностроительном заводе / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот продолжает пополнять свой парк техники. Недавно предприятие приобрело современный локомотив. Он поможет справиться с возрастающими объемами отгрузки по железной дороге.

— ПАО «ТОАЗ» ведет активную работу по расширению железнодорожного парка — планомерно закупает современные вагоны и маневренные тепловозы. Это делается для реализации долгосрочной программы по увеличению количества цепочек поставок продукции, — отметил гендиректор предприятия Анатолий Шаблинский.

Новое приобретение ТОАЗа изготовили на Брянском машиностроительном заводе. В Тольятти он прибыл в конце октября 2022 года. Тепловоз усилил имеющийся парк, который состоит из шести локомотивов ТЭМ2 и двух ТЭМ7. Теперь у предприятия полный комплект тепловозов, необходимых для ж/д отгрузок продукции.

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