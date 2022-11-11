Международный кинофестиваль «Соль земли» пройдет в Самаре 21-25 ноября 2022 года

Фестиваль объединит режиссеров и сценаристов из разных стран / Фото: solzemli-samara.ru

В Самаре состоится XV Международный кинофестиваль «Соль земли». Он пройдет с 21 по 25 ноября 2022 года. Организатор мероприятия — Поволжский общественный историко-культурный фонд.

Фестиваль объединит сценаристов, операторов и режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран. В его конкурсную программу вошли 55 документальных картин. Они представлены в пяти номинациях: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», а также «Камо грядеши?».

Главной площадкой мероприятия станет ЦРК «Художественный» на улице Куйбышева. Жители Самары смогут не только увидеть работы документалистов, но и встретиться с ними. На форум приедут известные деятели культуры. Среди них: актер и музыкант Антон Макарский, режиссер Галина Адамович, заслуженный артист РФ Сергей Маховиков, оператор Сергей Астахов, режиссер и сценарист Святослав Ушаков и другие.

Полная программа кинофестиваля «Соль земли» здесь.

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