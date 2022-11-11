В Самаре супругов, расплачивающихся фальшивыми купюрами, лишили свободы

Дома у супругов изъяли все оставшиеся фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре суд признал супругов виновными в использовании фальшивых купюр. Теперь муж и жена отправятся в колонии.

— В феврале этого года супруги расплачивались в магазинах фальшивыми пятитысячными купюрами. В общей сложности они сбыли семь купюр, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Где именно они их приобрели, остается неизвестным. В марте мужа с женой задержали сотрудники правоохранительных органов. Дома изъяли все оставшиеся фальшивые купюры достоинством 5 тысяч рублей.

В суде супруги свою вину не признали. Суд признал их виновными и лишил мужчину свободы на 3 года 6 месяцев, отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. А женщину приговорили к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил.

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