Стала известна причина пожара в самом высоком здании Самары 11 ноября 2022

Пожарные быстро справились с огнем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна причина пожара в самом высоком здании Самары, который произошел в пятницу, 11 ноября 2022 года. Речь идет о 34-этажном доме на улице Садовой, 176 в Ленинском районе.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 11:53. Как оказалось, в баре на первом этаже загорелся фритюр. Площадь возгорания составила 2 кв. м. На место происшествия выезжали 37 специалистов и 8 единиц техники. Еще до их приезда из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека.

Пожарные быстро потушили огонь. Они локализовали возгорание в 11:58, а полностью ликвидировали в 12:01. К счастью, обошлось без пострадавших.

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