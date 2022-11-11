Уголовное дело владельца Центрального автовокзала прекратили в Самаре

Дело прекратили из-за примирения с потерпевшими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прекратили уголовное дело владельца Центрального автовокзала. Речь идет о генеральном директоре Евразийской корпорации автовокзалов (ЕКА) Гюзели Санниковой. Ее обвиняли в невыплате зарплаты 169 сотрудникам.

По данным правоохранителей, работников обделили зарплатой с ноября по декабрь 2021 года. Долг перед ними составил 9,7 млн рублей. Как ранее сообщали в региональном СК, обвиняемая направила имеющиеся на счетах средства на удовлетворение требований кредиторов и на улучшение финансово-хозяйственного состояния предприятия.

По настоянию прокуратуры ЕКА полностью погасила долг перед работниками в июне 2022 года. Однако дело в отношении главы корпорации все-таки дошло до суда. Его рассматривали в судебном участке № 36 Октябрьской района Самары. Как пишет OBOZ.INFO, 1 ноября 2022 года служители Фемиды вынесли постановление о прекращении уголовного дела. Причина — примирение с потерпевшими.

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