Многодетная семья из Самарской области с помощью соцконтракта создала ферму

Соцконтракт помог семье Исингалиевых быстрее достичь результатов Фото: правительство Самарской области

В Самарской области продолжается работа по заключению соцконтрактов, которые помогают жителям открыть свое дело. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет вопросу особое внимание — по его инициативе расширили направления использования этой меры поддержки.

Одними из тех, кто заключил соцконтракт, были супруги Исингалиевы из поселка Торшиловский Большечерниговского района. Андрей работает пожарным, а жена Людмила — учителем в сельской школе. Вместе они воспитывают троих детей.

В 2011 году мужчина занялся разведением крупного рогатого скота. В 2013-м он впервые обратился за получением соцконтракта на покупку коровы. В следующем году Андрей получил грант на развитие сельского хозяйства. Благодаря ему он приобрел трактор. Постепенно поголовье скота у семьи Исингалиевых возросло. Теперь фермеры хотят расширить свое хозяйство. Для этого они вновь оформили соцконтракт.

- Я получил 250 тысяч рублей, на которые приобрел еще три коровы, электропастуха и зернодробилку. Никаких подводных камней при получении соцконтракта нет. Все открыто, все доступно, - поделился Андрей Исингалиев.

Фермер отметил, что соцконтракт стал для него большой помощью. Сейчас в его хозяйстве 70 овец, более 40 коров, около 20 бычков и 9 лошадей. В 2022 году семья приобрела для стада помещение площадью свыше 2,5 тысяч кв. м. Свою продукцию супруги реализуют среди односельчан, а также стараются поставлять в соседние поселки.

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