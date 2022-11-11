В самарской областной библиотеке участники экспедиции расскажут о путешествии в Арктику

Участники экспедиции расскажут о своей работе в Арктике и покажут уникальные фото и видеоматериалы. Фото: самарская областная библиотека

В среду, 16 ноября, в 18:00 в читальном зале отдела редких книг Самарской областной научной библиотеки участники экспедиции «По следам странников Полуночной Земли» расскажут о путешествии в Арктику.

Экспедиция проходила в августе 2022 г. на яхте «Апостол Андрей». На встрече будут присутствовать научный руководитель Никита Кузнецов из Москвы и помощник капитана Родион Светличнов из Самары. Они расскажут о своей работе в Арктике и покажут уникальные фото и видеоматериалы, привезенные из путешествия.

В ходе экспедиции была пройдена часть маршрута яхты «Заря» в 1901-1902 годах и спасательного похода 1903 года. Результаты обследования побережья острова Беннетта позволят уточнить детали истории экспедиций, которые были в прошлом.

Путешественники провели исследования объектов культурного наследия на острове Беннетта и установили памятный знак российскому мореплавателю Федору Матисену в поселке Тикси. Попасть на встречу в областной библиотеке и узнать подробности экспедиции может каждый желающий бесплатно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал