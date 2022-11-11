Стало известно, почему запретят парковаться на 9-й просеке в Самаре

Изменение организации дорожного движения позволит свободно двигаться автомобилям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, с чем связан запрет парковки на 5-й линии 9-й просеки в Самаре. О причинах рассказали в департаменте транспорта Самары.

По данным ведомства, происходит неконтролируемое заужение улицы. Это происходит из-за людей, которые паркуют свои машины на дороге. Установить знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта решили, чтобы движение по проезжей части стало свободнее.

Напомним, техническое задание уже разработали и согласовали с ГИБДД. Его направили на реализацию. Новые знаки на пятой линии 9-й просеки планируют установить на перекрестках с улицами Почтовой, Ольховской, Красильникова, Сквозной, Солнечной, а также на пересечении со второй линией 9-й просеки.

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