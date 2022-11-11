Фигуранты дела о мошенничестве при перевозке самарских ракет в Гвиану обжалуют приговор

Суд пока не рассмотрел апелляции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре обжалуют приговор о мошенничестве и выводе денег при перевозке ракет в Гвиану. Апелляции в облсуд подали фигуранты дела — ряд экс-менеджеров РКЦ «Прогресс» и предпринимателей.

Ранее самарское предприятие заключило пять контрактов с питерским экспедитором — ООО «Транси». Тот должен был доставить на космодром Куру во Французской Гвиане ракеты-носители «Союз-СТ». Стоимость работ составила почти 130 млн рублей. В дальнейшем по четырем контрактам возбудили уголовное дело. По версии правоохранителей, в договорах были прописаны фиктивные работы. В итоге РКЦ «Прогресс», предположительно, потерял более 55 млн рублей.

Фигурантами дела стали начальник отдела управления финансов и внешнеэкономической деятельности самарского завода Сергей Комаров и ведущий конструктор одного из отделов Сергей Давыдов. Также в махинациях заподозрили экс-гендиректора ООО «Транси» Виталия Лысака, управляющего компанией Алексея Шакалида и начальника отдела коммерции Алексея Бовкунова.

Суд приговорил Давыдова к 3 годам и 3 месяцам, Комарова — к 5 годам, Шакалида — к 1 году и 8 месяцам, Бовкунова — к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Уголовное дело Лысака еще не рассмотрели. Как пишет Волга Ньюс, недавно осужденные подали апелляции. Они хотят оспорить приговор.

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