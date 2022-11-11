Более 50 учреждений «заминировали» в Новокуйбышевске 11 ноября 2022 года

Правоохранители проверили все 56 объектов и не нашли ничего опасного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 11 ноября 2022 года, в Новокуйбышевске было неспокойно. В экстренные службы города поступили сообщения о минировании 56 объектов, в том числе образовательных учреждений.

- Везде были проведены необходимые эвакуационные мероприятия. Сотрудники ОМВД обследовали все здания, - сообщили в администрации Новокуйбышевска.

К счастью, сообщения о минировании не подтвердились. Ничего опасного правоохранители не нашли. По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее на этой неделе эвакуировали суды в Тольятти. Там тоже якобы поступили сообщения о минировании. На места выезжали сотрудники экстренных служб.

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