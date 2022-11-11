Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета, на котором обсуждалось сохранение памятников культуры

Отдельно обсуждалось и сохранение памятников воинской славы. Фото: правительство Самарской области

В пятницу, 11 ноября, губернатор Самарской области провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Культура». На нем обсуждалось сохранение объектов культурного наследия и исторической памяти.

— Знание своих корней, своего прошлого и формируют настоящего патриота, связывает человека с прошлым и будущим, рождает чувство ответственности перед обществом, побуждает защищать интересы своей страны, — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона предложил участникам заседания обсудить сохранение культурного наследия и инструменты противодействия попыткам фальсификации истории. Особое внимание уделили порядку проведения историко-культурной экспертизы, устранению пробелов в законодательстве об объектах культурного наследия и вовлечению людей в сохранение и восстановление объектов культурного наследия.

— Нашей главной задачей является консолидация всех сил: власти, бизнеса, общества по вопросам сохранения культурного наследия особенно в этот исторический период. Так, в Самаре идет восстановление дома купца Маштакова, которое стало возможным благодаря общественникам, выделению средств из областного бюджета, привлечению президентского гранта, — сказал губернатор Дмитрий Азаров.

Отдельно обсуждалось и сохранение памятников воинской славы. Губернатор отметил, что сохраняются памятные знаки, мемориалы и иные формы увековечения исторических событий, которые в разное время оставили представители и других государств.

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