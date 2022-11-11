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НовостиОбщество11 ноября 2022 15:26

Самарских автомобилистов предупредили о необходимости аккуратного вождения в дождь

Водителям напомнили основные рекомендации вождения в дождливую погоду
Ирина СИНЕГУБОВА
Дождь негативно влияет на дорожную обстановку, так как ухудшает видимость.

Дождь негативно влияет на дорожную обстановку, так как ухудшает видимость.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Госавтоинспекция напомнила самарским автомобилистам об осторожности и внимательности на дорогах в дождливую погоду.

— Дождь негативно влияет на дорожную обстановку, так как ухудшает видимость. На мокром асфальте снижается сцепление шин с дорогой, что создаёт определённые трудности при выполнении манёвров, увеличивает тормозной путь, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Опасность кроется и в лужах на проезжей части. Они могут скрывать ямы или способствовать такому явлению как аквапланирование. При достаточной скорости появляется водяной клин, который отрывает колеса автомобиля от покрытия. Транспортное средство может оказаться на встречной полосе движения, а на поворотах съехать с проезжей части.

Полицейские рекомендуют в дождливое время ехать на сниженной скорости движения, а также увеличивать интервал и дистанцию. Осторожными стоит быть и пешеходам. Перед выходом на дорогу нужно дополнительно убедиться, что переход будет безопасным.

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