В Самаре отрывной календарь 1939 года продают почти за 8,5 миллионов рублей

Объявление было выложено 26 октября этого года, но покупатель до сих пор не нашелся. Фото: скриншот

В Самаре продается отрывной календарь 1939 года почти за 8,5 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.

— Продам отрывной календарь 1939 года пилотный экземпляр 21 декабря 1938 года (эксклюзив), — пишет продавец.

Стоимость календаря в объявлении составляет 8 миллионов 485 тысяч рублей. Как уверяет автор объявления, все страницы целы на 100%, у календаря отличное состояние. И в скобках самарец не забывает упомянуть, что календарь коллекционный.

Объявление было выложено 26 октября этого года в 10:38 и успело собрать за все время 2482 просмотра. Однако покупатель до сих пор так и не нашелся.

— Пересыл в любой город. Внимание, акция! С 1 Января будет подорожание, — убеждает продавец.

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