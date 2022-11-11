Стало известно, какой будет погода в Самарской области в ближайшие выходные

Ожидается облачная погода, местами возможен дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ближайшие выходные дни ожидаются крайними теплыми в ноябре 2022 года. Так, 12 и 13 ноября температура воздуха днем поднимется до +8 °C, а с понедельника в регион придут морозы.

По данным ФГБУ "Приволжское УГМС" в субботу, 12 ноября, дневная температура составит от +3 °C до +8 °C, а ночная – от +1 °C до +6 °C. Ожидается облачная погода, местами возможен дождь. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с.

В воскресенье, 13 ноября, днем воздух прогреется до +8 °C, а ночью составит +3...+8 °C. В этот день дождь также накроет Самарскую область местами. Ветер сменится на северо-западный со скоростью 8-13 м/с.

А вот 14 ноября ожидаются уже дождь со снегом, минусовая температура и морозы. Постепенно в регионе начнет холодать.

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