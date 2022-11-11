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НовостиОбщество11 ноября 2022 17:53

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с

Самарцам рекомендуется ставить свои автомобили подальше от деревьев
Ирина СИНЕГУБОВА
Жителям региона при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости.

Жителям региона при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 ноября, было опубликовано предупреждение об усилении ветра. В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности.

— Днем 12 ноября этого года местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с, — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям региона при усилении ветра ограничить выход из зданий без необходимости. В случае, если сильный ветер застал на улице, нельзя стоять рядом с остановками общественного транспорта, рекламными щитами, деревьями, под линией электропередач.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий. В субботу в Самарскую область придет не только ветер, но и теплая погода.

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