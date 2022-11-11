В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с

Жителям региона при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 11 ноября, было опубликовано предупреждение об усилении ветра. В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности.

— Днем 12 ноября этого года местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с, — сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям региона при усилении ветра ограничить выход из зданий без необходимости. В случае, если сильный ветер застал на улице, нельзя стоять рядом с остановками общественного транспорта, рекламными щитами, деревьями, под линией электропередач.

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и парковать свои автомобили вдали от деревьев во избежание неблагоприятных последствий. В субботу в Самарскую область придет не только ветер, но и теплая погода.

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