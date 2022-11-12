В Самаре Renault Duster сбил пешехода 11 ноября 2022 года

В результате ДТП пострадавшего отправили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло в пятницу, 11 ноября 2022 года, в поселке Смышляевка. Там иномарка сбила пешехода. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 17:35 в районе дома №114 по улице Коммунистической. 43-летний водитель Renault Daster пошел на обгон и наехал на 34-летнего мужчину, который в этот момент шел по левой обочине дороги.

В результате происшествия пешеход был госпитализирован в больницу. Полицейские выясняют все подробности произошедшего.

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