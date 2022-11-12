В Самарской области произошло смертельное ДТП с участием Kia и Volkswagen

Полицейские также выяснили, что у водителя Volkswagen никогда не было прав. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В пятницу, 11 ноября, в Самарской области произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок. Kia и Volkswagen столкнулись в Ставропольском районе, погиб один человек.

По данным регионального ГУ МВД, авария случилась в 15:50 в селе Подстепки. 46-летний водитель Kia Rio ехал по улице Красноармейская, в районе дома № 63А по ул. Чкалова. На перекрестке он не предоставил преимущество Volkswagen Golf, за рулем которого был 20-летний молодой человек.

– После столкновения водитель и 54-летний пассажир автомобиля Kia Rio госпитализированы в лечебное учреждение. 58-летняя женщина-пассажир скончалась на месте ДТП до приезда медиков, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что у 20-летнего водителя Volkswagen нет прав – он даже не обучался в автошколе и никогда не получал водительское удостоверение. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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