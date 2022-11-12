В Самарскую область 13 ноября 2022 года придут дожди и сильный ветер

На территории региона объявлен желтый уровень опасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни жителей Самарской области ждет резкая перемена погоды. Уже в субботу, 13 ноября 2022 года, в регион придут дожди и сильные ветра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС по ссылкой на предупреждение Приволжского УГМС.

– Ночью и днем 13 ноября в Самарской области ожидается сильный ветер, юго-западный, северо-западный. Его порывы достигнут 17-22 м/с. Ночью местами пройдет сильный дождь. На территории региона объявлен желтый уровень опасности, – информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Жителям советуют по возможности не покидать здания. В случае, если непогода застала на улице, нужно спрятаться в подземных переходах или подъездах зданий. ГУ МЧС также призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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