В СамГМУ запустили серийное производство инновационной медицинской продукции

Старт производству дали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото: правительство Самарской области

Самарский государственный медицинский университет займется серийным производством медицинской продукции. Работа была запущена в субботу, 12 ноября. Старт производству дали министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

– Важно, что мы сами, являясь их разработчиками, идеологами, эти конструкции производим. Это позволяет нашим молодым докторам, которые хотят посвятить свою жизнь, в том числе развитию медицины, разработкам, уже начиная со школьной скамьи приобщиться к разработке, производству, использованию и эксплуатации оборудования, – отметил Михаил Мурашко.

Глава Минздрава выразил слова благодарности правительству Самарской области и лично губернатору.

– Дмитрий Игоревич в процессе развития современной медицины является нашим соратником, локомотивом, который в том числе начинает внедрять технологии в медицинских учреждениях Самарской области, – обратился Михаил Мурашко к Дмитрию Азарову.

Дмитрий Азаров отметил, что запуск серийного производства медицинских изделий – огромный шаг вперед как для самого вуза, так и для Самарской области, страны в целом.

– Это определенный этап большой работы. Сначала был создан центр прорывных, инновационных технологий. Следующий шаг – инжиниринговый центр, разработка, внедрение. И теперь – серийное производство. Это огромный шаг вперед, это выстраивание технологической цепочки, производство конечного продукта, который нацелен на здоровье людей, на здоровье нации, на то, чтобы каждый человек мог чувствовать себя по-настоящему счастливым, – уверен Дмитрий Азаров.

Производство продукции вуза ведется на базе индустриального парка «Преображенка». Уже налажен выпуск оборудования для реабилитации, в том числе – мультисенсорных тренажеров. Вуз также производит индивидуальные аддитивные технологии – они позволяют изготавливать импланты для конкретного человека, а также новейшую российскую систему хирургической навигации AUTOPLAN.

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