Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили строительство нового корпуса детской инфекционной больницы в Самаре

Министр здравоохранения РФ осмотрел корпус в рамках рабочего визита. Фото: правительство Самарской области

В субботу, 12 ноября, губернатор Дмитрий Азаров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинспектировали ход строительства нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы на 100 мест. Его возведение стартовало в прошлом году, а сегодня готовность объекта превышает 75%.

Рабочие приступили к подключению коммунальных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории. Завершить работы планируется до конца года – это значительно раньше установленного срока. Уже 1 квартале 2023 года корпус сможет принять первых пациентов.

– Я хотел бы сказать слова благодарности губернатору, потому что объект сдается с опережением графика. Мы видим, что с высоким качеством идут работы. Сейчас уже ведется подготовка к приему законтрактованного оборудования, – подчеркнул Михаил Мурашко.

Напомним, в новом корпусе размещены приемное и реанимационное отделения, специализированные палаты-боксы, оснащенные кислородной поддержкой, для лечения пациентов с различными видами инфекций, кабинет функциональной диагностики, рентген-блок и лабораторный комплекс.

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