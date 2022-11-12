Матч закончился поражением хозяев Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Игра "Крылья Советов" - "Ростов" 12 ноября 2022 закончилась со счетом 1:3. Самарский клуб не смог обыграть гостей с берегов Дона и уступил с серьезным счетом. Счет в первом тайме открыли гости, лишь на 29 минуте. Даниил Глебов подобрал мяч около штрафной, пробил по воротам, мяч оказался в сетке после отскока от газона.

На 38 минуте разницу увеличил Дмитрий Полоз, четко реализовавший пенальти после того, как Констанца в атаке сфолил на Комличенко. Судье понадобилось посмотреть видеоповтор, но вердикт его оказался строгим.

В целом игра была богата на желтые карточки. Второй тайм хозяева начали жестко, пытались отыграться, но судьба к футболистам не благоволила. Лишь на 73 минуте удача улыбнулась "Крыльям" и Владислав Шитов после удара Пиняева в штрафную смог пробить по воротам и четко попасть в сетку за спиной вратаря.

Однако уже на 75 минуте ростовчане смогли увеличить преимущество, еще один гол забил Осипенко после навеса Уткина.

Итоговый счет 1:3. Для Ростова это третья победа подряд, которой не помешала и дисквалификация Карпина. После поражения "Крылья" опустились на 11 строчку, "Ростов" находится на 2 позиции. Впереди у самарцев матч со Спартаком в кубке 23 ноября, а 27 ноября также кубковая встреча с Факелом. В премьер-лиге следующую игру команда проведет только 4 марта против Динамо Москва.