Под Самарой женщина изрезала возлюбленного кухонным ножом

Подозреваемую заключили под стражу. Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло в ночь на 12 ноября в Сызрани. Там было обнаружено тело мужчины. Позднее выяснилось, что к убийству может быть причастна его сожительница. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Тело 44-летнего мужчины с множественными ранениями головы и туловища было обнаружено в одном из жилых домов на улице Жуковского. Подозрения пали на сожительницу погибшего. После задержания женщина рассказала следователям, что произошло между ней и возлюбленным в роковую ночь.

– Женщина пояснила, что нанесла травмы мужчине в ходе ссоры, возникшей на бытовой почве. В качестве орудия преступления она использовала кухонный нож, – информируют в региональном СУ СК.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В данный момент она находится под стражей. Следователи при оперативном сопровождении сотрудников ГУ МВД России по Самарской области устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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