Самарские юнармейцы выстроились в форме сердца в поддержку бойцов СВО

Трогательное мероприятие состоялось на площади Куйбышева. Фото: пресс-служба ЦВО

Юнармейцы из отряда самарской школы №175 провели необычную акцию в поддержку российских военных-участников спецоперации на Украине. Ребята выстроились в форме сердца и сделали фото с высоты. Информацию сообщили в Минобороны России.

Трогательное мероприятие прошло на площади Куйбышева. Участие в нем также приняли юнармейцы из школ Промышленного, Кировского и Самарского районов города.

Ранее в Самаре стартовала благотворительная распродажа для сбора средств участникам СВО. Организатором выступил региональный Народный фронт. Общественники предложили самарцам продать ненужные вещи, а вырученные средства направить солдатам 2-й армии.

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