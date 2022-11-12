Двое детей пострадали при столкновении Renault и «пятнадцатой» в Самаре

На месте работают полицейские и медики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в субботу, 12 ноября, в областном центре произошла авария, в результате которой пострадали двое детей. Автомобили столкнулись на пересечении улицы Алма-Атинской и Московского шоссе. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

– Предварительно установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: Renault Duster и ВАЗ 2015, – рассказали в региональном главке МВД.

В результате аварии пострадали пассажиры иномарки – дети 16 и 9 лет. В данный момент их осматривают медработники. Кроме того, в числе пострадавших – 23-летний пассажир «пятнадцатой».

Полицейские оказали помощь пострадавшим, обеспечили проезд транспорта. Сейчас они находятся на месте ДТП, где продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.