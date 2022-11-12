В Тольятти грабитель разбил дверь в магазине и вынес продукты с алкоголем

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти полицейские раскрыли кражу из сетевого магазина. Неизвестный похитил продукты, однако оставил свои отпечатки на месте преступления. Информацию сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Макарова. Грабитель разбил дверь, вынес продукты и алкоголь. Представитель магазина обратился в полицию. На место происшествия прибыли оперативники и эксперты.

– Эксперт обработал поверхности дактилоскопическим порошком и обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации. Оказалось, что отпечатки принадлежат ранее судимому за имущественные преступления 35-летнему мужчине, – информируют в региональном ГУ МВД.

Тольяттинца задержали. Он рассказал, что продал продукты и алкоголь прохожим, а деньги потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Расследование продолжается.

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