Курьер под кайфом в Тольятти сел за руль и попал в колонию

Мужчина был не слишком внимателен к законам

В Тольятти полицейские поймали курьера под кайфом. Мужчину за рулем автомобиля «Volkswagen Polo» остановили для проверки документов. 38-летний водитель показался правоохранителям подозрительным - он явно был пьян. Мужчину отправили на освидетельствование в больницу, медики выяснили: он действительно находится в состоянии алкогольного опьянения, а в биоматериалах нашлись вещества, свидетельствующие о возможном употреблении наркотических веществ.

- В ходе оформления административного материала, выяснилось, что мужчина уже дважды привлекался к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. При этом назначенные судом штрафы не оплатил, водительское удостоверение в установленном порядке не сдал, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Это нарушение правил произошло до того, как истекал срок наказания за прошлое. В итоге в отношение мужчины возбудили уголовное дело. Суд рассмотрел материалы и назначил горе-водителю срок в 2,6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.