28-летний водитель "Лады Гранты" в Самаре протаранил фуру с прицепом

Легковушка взяла фуру на таран

В Самаре 28-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением на дороге и влетел в припаркованную на обочине фуру с прицепом. ДТП по данным ГУ МВД РФ по Самарской области произошло на ул. Георгия Димитрова.

В итоге ДТП водитель Гранты оказался в больнице с телесными повреждениями. Всего же по данным полицейских 12 ноября на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в них пострадали семь человек, три человека погиби.

Еще одно ДТП произошло на территории Красноярского района. Там водитель отечественной легковушки слишком сильно разогнался и вылетел в кювет. В итоге он также оказался в больнице.