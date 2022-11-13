Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 ноября 2022 7:51

28-летний водитель "Лады Гранты" в Самаре протаранил фуру с прицепом

Водитель в результате оказался в больнице
Анастасия МЫШКИНА
Легковушка взяла фуру на таран

Легковушка взяла фуру на таран

В Самаре 28-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" не справился с управлением на дороге и влетел в припаркованную на обочине фуру с прицепом. ДТП по данным ГУ МВД РФ по Самарской области произошло на ул. Георгия Димитрова.

В итоге ДТП водитель Гранты оказался в больнице с телесными повреждениями. Всего же по данным полицейских 12 ноября на территории региона зарегистрировано 8 ДТП, в них пострадали семь человек, три человека погиби.

Еще одно ДТП произошло на территории Красноярского района. Там водитель отечественной легковушки слишком сильно разогнался и вылетел в кювет. В итоге он также оказался в больнице.