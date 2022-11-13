Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 ноября 2022 9:50

Производители из Узбекистана представят самарцам свою продукцию на ярмарке в Агропарке

Обещают продукцию текстильной промышленности и пищевые продукты
Анастасия МЫШКИНА
В Самаре откроется ярмарка узбекской продукции

В Самаре откроется ярмарка узбекской продукции

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Самару приедут производители из Узбекистана. Образцы своей продукции они представят на выставке-ярмарке в Агропарке. Выставка пройдет в рамках визита в регион делегации из Узбекистана, члены которой намерены обсудить вопросы улучшения торговых связей.

Выставка-ярмарка продукции будет работать с 14 до 19 ноября, находиться она будет в Агропарке около Самара Арены. А 14 ноября здесь же делегаты из Узбекистана обсудят с самарскими компаниями вопросы экспорта и импорта.

На выставке будут представлены изделия легкой промышленности - одежда, ковры, текстиль, продукты - соки, сухофрукты, консервы, фармацевтика, кожевенная промышленность, изделия из дерева.