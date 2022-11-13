В Самаре детей не оставят без подарков на Новый год

В Самаре будет Новый год для детей

В Самаре дети не останутся без подарков на Новый год. Об этом в эфире канала ГТРК Самара в программе "Главная тема" рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что в этом году, из-за событий в мире, Новый год, конечно же, будет праздноваться в особенном режиме. Но лишать детей праздника не будут.

- Будут детские елки, подарки, елка на площади Куйбышева. Не будет масштабного веселья, но все же без волшебства никто не останется. Все семьи смогут прийти на площадь, загадать заветное желание, - отметил губернатор.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц рассказал, что в этом году не будут тратить деньги на покупку новогодних украшений для города. А многие самарские компании признались, что не планируют проводить корпоративы для сотрудников, в том числе из-за денежных затруднений.