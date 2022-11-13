В Самаре парк «Молодежный» вспыхнул сотнями огней в ноябре 2022 года

В Самаре зажгли огни в парке Молодежный

В Самаре после реконструкции включили вечернее освещение в парке Молодежный в Промышленном районе. Теперь это место стало настоящим местом притяжения для гуляющих людей: здесь отремонтировали дорожное покрытие, подсветили тропинки в деревьях, обустроили детскую площадку и поставили ночную подсветку. В темноте парк выглядит волшебно, особенно с высоты.

На видео ночной сверкающий парк снял блогер Сергей Бобин. Он показал, как красиво зажигается парк с наступлением темноты. В комментариях горожане восторгаются новым местом отдыха:

- Какие молодцы! Какой парк красивый! Душа радуется!

- Классный парк получается. Днём красота, а вечером, с освещением, вообще атас! Здорово, что мог наблюдать все этапы реконструкции через камеру дрона. Спасибо!!!

Реконструкция парка еще продолжится, пока был реализован только первый этап работ.