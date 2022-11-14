Вернулась ли в форму русская ракета: что покажет в Самаре с новым тренером Александра Трусова

Александра Трусова в Сочи стала только третьей. Фото: Global Look Press

В Самару в рамках этапа Гран-при Россия приедет фигуристка Александра Трусова, "русская ракета", первая в мире исполнительница четырех четверных прыжков на крупных соревнованиях. Бороться за медали она будет с Софей Муравьевой и Софьей Самоделкиной. Как распределятся места на пьедестале, покажет прокат и успешность программы. Выступать девушки будут 19 и 20 ноября 2022 года в самарском Дворце спорта им. В.Высоцкого.

Сейчас Саша Трусова занимает 11 место в рейтинге баллов спортсменок в Гран-при России. На первом месте Камила Валиева, она взяла два золота на двух этапах. Противницы Саши выше нее в ретинге - у Муравьевой 16 баллов и 9 место, у Самоделкиной также 16 баллов и 10 место, у обеих фигуристок серебряные медали. Трусова на этапе в Сочи стала третьей.

Выступления фигуристок в короткой программе начнется 19 ноября в субботу, в 17:00 по самарскому времени. Произвольная пройдет в воскресенье в 16:45.