Самарские компании стали чаще за год принимать на работу сотрудников по рекомендациям

Чаще всего доверяют помощи друзей 61%, коллег – 45%, мужа или жены – 35%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опросе сервиса SuperJob показал, что принимать на работу по рекомендациям за год стали значительно чаще.

— 70% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников на основе рекомендаций сослуживцев, а 33% рекомендовали друзья, знакомые и родственники, — сообщает сервис.

Еще 28% прислушиваются к рекомендациям других людей, например, сотрудников из других компаний, подписчиков в соцсетях, а 25% менеджеров трудоустраивали специалистов, которые рекомендовали бывшие сотрудники компании.

За прошедший год таким способом на работу наняли многие компании Самары. Часть организаций «по знакомству» приняли от 10 до 25% работников. Большинство работодателей утверждает, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал. Чаще всего доверяют помощи друзей 61%, коллег – 45%, мужа или жены – 35%.

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