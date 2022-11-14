В Самаре Генпрокуратура проверит законность реконструкции Шестого кассационного суда

Смета корректировалась несколько раз, и сумма реконструкции увеличивалась. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре Генпрокуратура проверит законность реконструкции здания Шестого кассационного суда, расположенного на Крымской площади. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Луговой в своем телеграмм-канале.

– Сумма реконструкции здания самарского суда составила 6,7 миллиардов рублей вместо двух запланированных. Смета корректировалась несколько раз, и сумма реконструкции увеличивалась. Действия некоторых организаций региона оценят федеральные органы, – написал Андрей Луговой.

По словам чиновника, ГК на протяжении многих лет получает многомиллионные контракты от Управления капитального строительства, которым руководит Михаил Асеев, и от минстроя региона. Андрей Луговой усмотрел в порядке финансирования работ нарушение федерального законодательства.

Народный избранник говорит и о возможном конфликте интересов, основанием для которого могло послужить «наличие родственных связей между руководством суда и высокопоставленными чиновниками областного правительства».

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