В Самарской области учительница перевела больше миллиона рублей мошенникам

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 60-летняя местная жительница, которая работает в школе учителем, перевела мошенникам более миллиона рублей.

— Поздно вечером жительнице Тольятти позвонил незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов и сказал, что ее денежные средства, хранящиеся на банковской карте, хотят похитить мошенники, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мошеннику удалось убедить пенсионерку, что единственным способом сохранить сбережения является их перевод на «безопасный» счет. Женщина поверила незнакомцу, пошла в ближайший банкомат и перечислила на указанный им счет 1 миллион 2 тысячи рублей.

Позже жительница Тольятти поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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