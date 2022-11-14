Самарцы смогут увидеть на большом экране голливудские кинопремьеры

Приобрести билеты на зарубежные киноновинки можно как в кассах, так и онлайн

Жители Самары смогут увидеть на большом экране голливудские кинопремьеры. В прокат вышли «Черный Адам», «Миньоны: грювитация», «Соник 2 в Кино», «Удача» и другие.

Все эти картины можно посмотреть в «Мягких кинотеатрах», которые расположены в ТРК «Гудок» и «Космопорт». Скоро там начнут крутить и другие зарубежные новинки. Среди них: долгожданные «Черная Пантера: Ваканда навсегда» и «Аватар: Путь воды».

Билеты можно приобрести в кассах кинотеатра или онлайн на его официальном сайте. Также они доступны в мобильном приложении «Мягкого кинотеатра».

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