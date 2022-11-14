Вынос коммуникаций в зоне строительства метро на ул. Полевой в Самаре завершен на 70%

После завершения перекладки сетей специалисты займутся разработкой котлована Фото: администрация Самары

Переустройство инженерных коммуникаций на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой в Самаре вышло на завершающую стадию. Работы по выносу сетей на этом участке выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Идем по графику. Осталось провести переподключение водовода. Работы запланированы на эту неделю. Сейчас основной фронт работ — обновление и вынос ливневого коллектора, — рассказал замдиректора управления капитального строительства Самарской области Александр Богданов.

Напомним, в дальнейшем на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой начнут рыть котлован для метро. Строительную площадку планируют увеличить. Рабочие уже начали монтировать новые ограждения. Их установят вплоть до улицы Первомайской. После того, как на участке вынесут все коммуникации и проведут переподключение, стартует бурение. Эти работы намерены начать в начале декабря 2022 года.

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