В Самаре заявки на конкурс по отбору кандидатур на пост главы города принимаются с 14 ноября

В декабре 2022 года пятилетний срок полномочий Елены Лапушкиной истекает. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара. Документы для участия принимаются с 14 ноября по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124, кабинет 105.

— Прием заявок будет вестись до 14 декабря этого года с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв: 12:30-13:30) — сообщили в администрации Самары.

Подробный перечень требований к будущему руководителю можно посмотреть на сайте городской думы. На данный момент решением думы городского округа Самара от 26 декабря 2017 года главой избрана Елена Лапушкина. В декабре 2022 года ее пятилетний срок полномочий истекает.

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