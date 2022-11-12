Платежная система от Сбера вернется на Android

Царев отметил, что SberPay NFC на смартфонах Android планируют запустить уже в ближайшее время. "В ноябре Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android. Когда клиентам еще были доступны сервисы GooglePay и ApplePay, у SberPay было около 2 млн пользователей, – подчеркнул зампред Сбера. – Сейчас мы убеждены, что эта цифра увеличится. В SberPay будут доступны карты "Мир", и для нас это возможность дать клиенту на выбор несколько сервисов наряду с MirPay и SamsungPay", - сказал он.

Напомним, что в апреле в связи с решением тех.партнера Сбербанка появились ограничения по использованию карт в электронном кошельке SberPay. Однако возможность расплачиваться онлайн, а также с помощью сервисов "Плати QR" и "Оплата одним взглядом", которые входят в семейство сервисов SberPay, по-прежнему оставалась.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка в регионах Поволжья в 2022 году стали более активно пользоваться SberPay. По итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций – за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.