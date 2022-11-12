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НовостиЭкономика12 ноября 2022 6:47

Платежная система от Сбера вернется на Android

Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на московском форуме Finopolis, сообщает ТАСС

Царев отметил, что SberPay NFC на смартфонах Android планируют запустить уже в ближайшее время. "В ноябре Сбербанк запускает SberPay NFC на смартфонах Android. Когда клиентам еще были доступны сервисы GooglePay и ApplePay, у SberPay было около 2 млн пользователей, – подчеркнул зампред Сбера. – Сейчас мы убеждены, что эта цифра увеличится. В SberPay будут доступны карты "Мир", и для нас это возможность дать клиенту на выбор несколько сервисов наряду с MirPay и SamsungPay", - сказал он.

Напомним, что в апреле в связи с решением тех.партнера Сбербанка появились ограничения по использованию карт в электронном кошельке SberPay. Однако возможность расплачиваться онлайн, а также с помощью сервисов "Плати QR" и "Оплата одним взглядом", которые входят в семейство сервисов SberPay, по-прежнему оставалась.

Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка в регионах Поволжья в 2022 году стали более активно пользоваться SberPay. По итогам 9 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций – за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.