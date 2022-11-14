Строительство новых производств и модернизация оборудования: «КуйбышевАзот» подвел итоги работы за 9 месяцев 2022

Предприятие скоро запустит новое производство гранулированного карбамида / Фото: ПАО "КуйбышевАзот"

«КуйбышевАзот» подвел итоги работы за девять месяцев 2022 года. За это время предприятие достигло хороших производственных показателей, что позволило продолжить устойчивое развитие.

Выработка основных видов продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила: 794,8 тыс. т аммиака (94,8%), 567,3 тыс. т аммиачной селитры (106,9%), 269,8 тыс. т карбамида (101,4%), 343,4 тыс. т сульфата аммония (91,4%), 215,2 тыс. т КАС (104,4%), 142,2 тыс. т капролактама (93,1%) и т. д.

Предприятие продолжает обновлять оборудование и реализовать инвестпроекты. Так, «КуйбышевАзот» скоро запустит новое производство гранулированного карбамида мощностью 525 тыс. т в год. Кроме того, идет работа по строительству комплекса по производству азотной кислоты, раствора нитрата аммония и установки гранулирования нитрата аммония. На производстве полиамида капитально отремонтировали три установки полимеризации, на первой линии заменили реактор.

Еще одно направление работы «КуйбышевАзота» - обновление подвижного состава. С начала 2022 года предприятие приобрело 444 вагона. Их используют для перевозки минеральных удобрений.

Все проекты предприятия направлены на сокращение потребления ресурсов и снижение воздействия на окружающую среду. В сентябре 2022 года оно вошло в топ-3 рейтинга социальной эффективности крупнейших российских компаний по версии AK&M. Эксперты высоко оценили вклад «КуйбышевАзота» в развитие государства и общества, а также его внимание к вопросам экологии.

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