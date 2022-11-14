Автомобиль каршеринга вылетел на тротуар и протаранил знак в Самаре 14 ноября 2022 года

Иномарка повалила знак пешеходного перехода Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Утром в понедельник, 14 ноября 2022 года, на пересечении улицы Революционной и Московского шоссе в Самаре произошло ДТП. Там автомобиль каршеринга вылетел на тротуар и протаранил знак пешеходного перехода.

— Около подземного перехода стоит каршеринг. Судя по всему, воткнулся в знак. Машина на аварийках. В салоне никого нет, рядом — тоже, — рассказал «КП-Самара» очевидец.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Что стало причиной ДТП, пока не ясно. Возможно, всему виной мокрый асфальт. Все обстоятельства происшествия предстоит установить правоохранителям.

Ни в машине, ни около нее водителя нет Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

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