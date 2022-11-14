В Самарской области на сельхозземлях ликвидировали 23 свалки отходов в 2022 году

Собственникам захламленных земель и органам местного самоуправления вынесли предостережения. Фото: Россельхознадзор

В этом году на территории Самарской области выявили 35 мест сосредоточения различных отходов и мусора на землях сельхозназначения. Ликвидировано 23 свалки, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

Для их устранения объявили предостережения о недопустимости свалок собственникам захламленных земель и органам местного самоуправления. Одну незаконную свалку обнаружили в октябре этого года на площади равной 7,2 гектаром в Волжском районе Самарской области.

Кроме твердых коммунальных отходов, там весь участок зарос сорняками и кустарниками. Помимо этого, на участке образовался карьер по добыче полезного ископаемого глины, его площадь составила 0,9 гектаров.

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