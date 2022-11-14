В Самарской области водитель, лишенный прав, врезался в световую опору 13 ноября 2022 года

Мужчина был госпитализирован с места ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 13 ноября, в 20:40 в Тольятти 36-летний водитель автомобиля Lada Vesta наехал на световую опору. В результате передняя часть машины полностью разрушилась.

— Мужчина ехал по Ленинскому проспекту со стороны улицы Юбилейная в направлении проспекта Степана Разина. Около дома №15 он наехал на световую опору, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Столб, в который врезался водитель, располагался слева от проезжей части. Мужчина был госпитализирован с места ДТП. Причины аварии на данный момент неизвестны. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Водитель был лишен права управления транспортным средством.

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