Пожарные съехались к самарскому театру оперы и балета 14 ноября 2022 года

Учения в театре оперы и балета проходят не в первый раз. Фото: Борис Коценко

Сегодня, 14 ноября, в Самаре утром к театру оперы и балета съехались пожарные машины. Встревоженные жители региона поделились кадрами с места событий. Как выяснилось, там проходили учения.

— Для полномасштабных учений были следующие вводные: во время спектакля сработала пожарная сигнализация и система оповещения, — рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

К месту ЧП экстренно прибыли более 10 спецтехники МЧС, полиция, скорая и другие службы. Зрителей и работников театра по сценарию эвакуировали, а двум якобы пострадавшим в пожаре оказали помощь спасатели.

В результате учений с поставленными задачами справились все службы. Учения в театре оперы и балета проходят не в первый раз. Совсем недавно их проводили 2 ноября 2022 года.

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